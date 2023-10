Farner International: Lansons ist neu im Team Farner

Mit dem neuen Mitglied Lansons als britische Flaggschiff-Agentur unterstreicht das Team Farner, das mit der VIM Group bereits eine Präsenz in Grossbritannien hat, seine Ambitionen zur weiteren Internationalisierung, heisst es in einer Mitteilung. In den letzten drei Jahrzehnten habe Lansons sein Beratungsangebot in den Bereichen Corporate und Finance, Public Affairs, Kampagnen und Kreativität, Krisen- und Issuemanagement sowie Beratung rund um Nachhaltigkeitsthemen ausgebaut. Das Kundenspektrum reiche von globalen Marken bis hin zu führenden Unternehmen in den Bereichen Professional Services, Technologie, Fintech und Finanzdienstleistungen. Die Partnerschaft zielt laut Communiqué darauf ab, mit skalierten Investitionen das Wachstum von Lansons organisch und durch Akquisitionen zu beschleunigen.

Ambition zum Top-Player in Grossbritannien

Im Januar 2022 wurde Gordon Tempest-Hay zum neuen CEO ernannt, gefolgt von einer Reihe weiterer strategischer Neueinstellungen in den letzten 18 Monaten, darunter der erste Executive Creative Director, ein Head of Research and Insight sowie weitere Hires zur Stärkung der sozialen und digitalen Kompetenzen. «Unsere Partnerschaft mit Team Farner gibt uns die nötige Investitionskraft, um in die Top-Liga des britischen Marktes vorzustossen. Es ist eine aufregende Zeit für alle, die bei Lansons arbeiten oder sich für einen Einstieg bei uns interessieren», wird Gordon Tempest-Hay in der Mitteilung zitiert.

Roman Geiser, Executive Chairman von Team Farner, ergänzt: «Der Eintritt in den britischen Markt ist ein sehr wichtiger Schritt für Team Farner. Er ermöglicht es uns, unser Geschäft weiter zu internationalisieren und mit einer der renommiertesten Firmen in Grossbritannien zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen bei Lansons und heissen die neuen Partnerinnen und Partner in unserer Agenturallianz willkommen.»

Tony Langham, Mitgründer und Executive Chair von Lansons: «Unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden stehen im Zentrum, und das Konzept von Team Farner hat uns sehr gut gefallen, weil für sie dasselbe gilt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen internationalen Kolleginnen und Kollegen bei einer Reihe von wichtigen Reputationsaufträgen, sowohl hier in Grossbritannien als auch in Europa.»

Das derzeitige Führungsteam von Lansons, bestehend aus dem Executive Chairman Tony Langham, dem CEO Gordon Tempest-Hay und den Co-Geschäftsführern Laura Hastings, Rebecca Mayo und Stuart Graham, wird das Unternehmen weiterhin leiten. Sie alle bleiben zusammen mit sechs weiteren leitenden Mitarbeitenden Equity Partner im Team Farner. Mitgründerin Clare Parsons, die gegenwärtig nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist, wird ihre derzeitige Funktion weiter ausüben.

Heute vereint das Team Farner bereits ein Honorarvolumen von rund 120 Millionen Euro mit 17 Partneragenturen und über 700 Mitarbeitenden in ganz Europa. Weitere Expansionsschritte sind in Planung, heisst es. (pd/cbe)