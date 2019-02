Ferris Bühler Communications: Larissa Eichin mit mehr Verantwortung

In ihrer bisherigen Funktion als Consultant koordinierte Larissa Eichin seit Januar 2015 für die Kunden von Ferris Bühler Communications PR-Aktivitäten, Events und Content-Produktionen. Mit der Verabschiedung von Adrienne Knüsli in den Mutterschaftsurlaub übernahm Eichin bereits letzten Herbst ad interim die Leitung des Teams, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit dem 1. Februar hat Eichin nun die Gesamtverantwortung für die Abteilungen Creative & Content Produktion sowie HR und Marketing übernommen. Unter anderem gehören die Leitung der hauseigenen Talente, das Recruiting, der gesamte Online-Bereich sowie Sponsoring und Events zu ihren neuen Hauptaufgaben. Daneben werde sie weiterhin im Bereich Creative Concepts & Strategy mit «kreativem Content und spannenden Storys begeistern», wie es weiter heisst. (pd/cbe)