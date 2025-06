NK: Laureus lanciert FI9 Girls Football Programm

Die Laureus Sport for Good Stiftung hat das Programm FI9 Girls Football gestartet. Die Initiative richtet sich an Mädchen und junge Frauen zwischen 6 und 20 Jahren und soll ihnen im männerdominierten Fussball Raum verschaffen, heisst es in einer Mitteilung.

Das Programm ist nach der Schweizer Nationalmannschaftsspielerin Florijana Isamili und ihrer Rückennummer benannt. Es verfolgt das Ziel, Chancengerechtigkeit durch soziale Sportprogramme für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Für die visuelle Darstellung des Programms arbeitet Laureus mit NK Media zusammen. Im Mittelpunkt steht ein Video, das die Inhalte und Ziele des Projekts veranschaulicht.

Die Produktion ist Teil einer bestehenden Partnerschaft zwischen der Agentur und der Laureus Sport for Good Stiftung. In diesem Rahmen werden kreative und strategische Kommunikationsmassnahmen auf Social Media und anderen Kanälen umgesetzt.

Die Laureus Sport for Good Stiftung setzt sich für die Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Sport ein. Mit verschiedenen Programmen will die Organisation soziale Veränderungen bewirken und jungen Menschen neue Perspektiven eröffnen. (pd/awe)