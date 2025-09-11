Ringier Medien Schweiz: Lea Eberle wird Finanzchefin

Publiziert am 11.09.2025

Ringier Medien Schweiz (RMS) hat Lea Eberle zur neuen Chief Financial Officer ernannt. Sie übernimmt die Position Anfang 2026 und tritt die Nachfolge von Sascha Hilpert an, der im Frühjahr 2026 als Leiter Finanzen Departement Handel zur Migros wechselt. Mit der Ernennung wird die 31-jährige Eberle Mitglied der Geschäftsleitung von RMS, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Als CFO wird Lea Eberle die finanzielle Steuerung von RMS verantworten und damit die Voraussetzungen schaffen, unsere publizistischen Stärken auszubauen, in Technologie zu investieren und neue Wachstumsfelder zu erschliessen», wird Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz und Head Media der Ringier AG, zitiert. Sie dankte Sascha Hilpert für seinen Einsatz seit der Gründung von RMS im Jahr 2023.

Eberle ist seit 2017 bei Ringier tätig und hat verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich bekleidet. Zuletzt war sie Head of Finance Projects der Ringier AG sowie Chief Operating Officer von EqualVoice. Zuvor arbeitete sie als Strategic Project Manager Finance und Head of Strategy EqualVoice. Sie verfügt über einen Master in Banking and Finance der Universität Zürich und einen Bachelor in Business Administration der Universität Fribourg.

Der heute 42-jährige Hilpert ist seit 2016 in verschiedenen Funktionen für Ringier tätig. Ab 2018 leitete er das Business Development der Ringier AG, 2022 übernahm er die CFO-Funktion bei Ringier Axel Springer Schweiz. Seit Ende 2023 verantwortet er die Finanzen von RMS (persoenlich.com berichtete).

Annabella Bassler, Group CFO der Ringier AG, bezeichnete die Ernennung als «starkes Signal für die nachhaltige Talentförderung im Finanzbereich von Ringier». Eberle habe ihre Kompetenz in komplexen Projekten unter Beweis gestellt. (pd/cbe)