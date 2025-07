Swiss Cancer Institute: Lea Kusano leitet die Kommunikation

Publiziert am 23.07.2025

Das Swiss Cancer Institute hat Lea Kusano per 1. September 2025 als Chief Communication and Strategic Partnership Officer berufen. Die 45-Jährige wird Mitglied der Geschäftsleitung, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Kusano bringt über 20 Jahre Berufserfahrung an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und öffentlichem Sektor mit. Seit Januar 2022 war sie als Chief Communication Officer bei der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard tätig, wo sie die interne und externe Kommunikation verantwortete (persoenlich.com berichtete).

Zuvor leitete sie sieben Jahre lang die Kommunikation der Schweizerischen Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen Usic. Davor arbeitete sie als Projektleiterin bei der Politik- und Kommunikationsberatung Köhler, Stüdeli & Partner. Sie verfügt über Erfahrung in Corporate Communications, Public Affairs, Change-Kommunikation und strategischer Positionierung. Sie ist mehrsprachig und laut Mitteilung bekannt für ihr Gespür für gesellschaftlich relevante Themen.

Das Swiss Cancer Institute widmet sich seit mehr als sechs Jahrzehnten der klinischen Krebsforschung als unabhängige, gemeinnützige Organisation. Ziel ist es, den Zugang zu besseren, evidenzbasierten Therapien für Patientinnen und Patienten zu beschleunigen. (pd/cbe)