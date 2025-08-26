Publiziert am 26.08.2025

Das Fachmagazin Bildung Schweiz des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) präsentiert sich ab September in einem neuen Layout. Die erste Ausgabe im überarbeiteten Design erscheint am 2. September, wie der Verband mitteilt.

Das Magazin blickt auf eine 170-jährige Geschichte zurück. 1856 wurde die erste Nummer der Pädagogischen Monatszeitschrift des Schweizerischen Lehrervereins veröffentlicht. Seit 25 Jahren trägt die Publikation den Namen Bildung Schweiz.





Trotz der fortschreitenden Digitalisierung hält der Verband an der gedruckten Version fest. «Das Heft erhält jedes Mitglied. Wenn es im Briefkasten liegt, ist es unübersehbar», wird LCH-Geschäftsführerin Antoinette Killias in einer Medienmitteilung zitiert. Mit einer Auflage von 42'000 Exemplaren erreiche keine andere Verbandspublikation die Mitglieder so zuverlässig.

Seit zwei Jahren existiert parallel eine digitale Version als Webmagazin unter bildungschweiz.ch. Das gedruckte Heft bleibe jedoch unverzichtbar, da es sorgfältig aufbereitete Inhalte aus der Bildungslandschaft in übersichtlicher Form präsentiere.

Für das Redesign zeichnet die Grafikdesignerin Karin Erdmann verantwortlich. Der parlamentarische Entscheid im Frühsommer 2025, die Postzustellungsvergünstigung für Mitgliederzeitschriften fortzuführen, war laut Verband von entscheidender Bedeutung.

Bildung Schweiz bezeichnet sich als auflagenstärkste Publikation im Bildungsbereich der Deutschschweiz. Das neue Layout wird von einer Werbeaktion zum 25-Jahr-Jubiläum des Titels begleitet. (pd/nil)