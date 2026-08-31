Burson: Léonie Kelly löst Greg Curchod ab

Publiziert am 31.08.2026

Léonie Kelly wird Country Managing Director von Burson Schweiz und übernimmt die Leitung der zusammengeführten Teams in Zürich und Lausanne. Sie übernimmt damit die Funktion des bisherigen CEO Burson Switzerland, Greg Curchod; die Bezeichnung der Position wird auf Country Managing Director geändert. Das schreibt die Agentur auf Anfrage von persoenlich.com.

Kelly kam 2020 von Saatchi & Saatchi zur Agentur und führte seither den Zürcher Standort. Sie verfüge über mehr als 15 Jahre Branchen- und Agenturerfahrung, heisst es in einer Medienmitteilung.

Curchod wird Senior Client Partner EMEA und verstärkt das regionale Team von Ross Hall, Chief Client Officer bei Burson EMEA. Er betreue sein bisheriges Kundenportfolio weiter und übernehme zusätzlich eine breitere regionale Rolle, schreibt die Agentur. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im internationalen Sport. Curchod stand seit Dezember 2020 an der Spitze des Schweizer Geschäfts (persoenlich.com berichtete).

Welche Rolle Tanya Heimlich-Ng Yuen künftig einnimmt, die das Lausanner Büro geleitet hat, lässt die Mitteilung offen. Burson ist 2024 aus dem Zusammenschluss von Burson Cohn & Wolfe und Hill & Knowlton hervorgegangen, beide gehörten zur britischen WPP-Gruppe. In der Schweiz betreut die Agentur nach eigenen Angaben primär Kunden aus den Bereichen Healthcare, Technologie und Sport. (nil)