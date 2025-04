Hej: Lernende interviewen das Präsidium

Publiziert am 01.04.2025

Seit vier Jahren entwickeln Young Talents der Migros-Gruppe neue Formate für den Geschäftsbericht. Als fester Bestandteil hat sich der filmische Jahresrückblick mit der Präsidentin der Verwaltung, Ursula Nold, und mit dem Präsidenten der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bunds, Mario Irminger, etabliert, schreibt die Agentur Hej in einer Mitteilung.

Dieses Jahr fanden die Gespräche mitten im Geschehen in der Migros-Filiale am Limmatplatz statt. Im Fokus standen Fragen zur Transformation der Migros-Gruppe, zur Tiefpreisoffensive und zum 100-Jahr-Jubiläum der Migros.

Die Lernenden und Trainees konzipierten und drehten dieses Jahr zusätzlich kurze, humorvolle Clips, in denen sie Begriffe aus dem Geschäftsbericht erklären, den Geschäftsbericht der Zukunft skizzieren und in einem Quiz ihr Migros-Wissen unter Beweis stellen. Die im Hochformat gefilmten Clips werden in vier Sprachen untertitelt und werden auch auf Social Media publiziert. (pd/spo)