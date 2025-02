Flughafen Zürich: Livia Caluori wird Mediensprecherin

Publiziert am 27.02.2025

Livia Caluori bringt Expertise in der Unternehmenskommunikation und Medienarbeit mit. Unter anderem war sie mehr als fünf Jahre bei der Zürcher Kantonalbank tätig, wo sie zuletzt als Leiterin Themenmanagement agierte und regelmässig als Chefin vom Dienst den Newsroom anführte. Davor war sie in verschiedenen internationalen und nationalen Kommunikationsagenturen als PR-Beraterin und Projektleiterin aktiv.

Livia Caluori verfügt über einen Master of Arts in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft von der Universität Zürich sowie einen CAS in Brand Journalism & Corporate Storytelling vom MAZ. Als neue Senior Mediensprecherin ergänzt sie das Medienteam des Flughafen Zürich, nach dem Abgang von Elena Stern. Das Team besteht ausserdem aus Bettina Kunz, Jasmin Bodmer-Breu und Andrea Bärwalde. Elena Kuriger unterstützt das Team seit Sommer vergangenen Jahres als Medienmanagerin. Sie betreut die Social-Media-Kanäle der Flughafen Zürich AG und unterstützt das Medienteam in der Medienarbeit. (pd/awe)