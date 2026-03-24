St.Gallen-Bodensee Tourismus: Livio Götz übernimmt CEO-Posten

Publiziert am 24.03.2026

Der Vorstand von St.Gallen-Bodensee Tourismus hat Livio Götz als neuen CEO ernannt, wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt. Der gebürtige Maienfelder tritt seine neue Stelle am 20. Juli 2026 an. Sein Vorgänger Thomas Kirchhofer verlässt die Organisation nach neun Jahren als Direktor.

Götz bringt langjährige internationale Tourismuserfahrung mit. Nach einem Studium in Tourismus an der FH Graubünden startete er seine Karriere beim Switzerland Travel Centre in Zürich. Es folgten Stationen bei Luzern Tourismus, wo er das Convention Bureau leitete, sowie mehrere Jahre bei Schweiz Tourismus – unter anderem als Leiter des Switzerland Convention & Incentive Bureau in London, als Marktleiter für Australien und Neuseeland in Sydney und zuletzt als Marktleiter GCC in Dubai.

Vorstandspräsident Rafael Enzler zeigt sich überzeugt von der Wahl: Götz sei ein offener, kommunikativer Mensch mit strukturierter und strategischer Arbeitsweise, der das bestehende Team gezielt ergänze, heisst es in der Medienmitteilung.

Götz selbst betont, er wolle «Kräfte bündeln, Partnerschaften stärken und die vorhandenen Stärken der Region konsequent nutzen – mit klarem Fokus auf Wirkung und nachhaltige Wertschöpfung.» Der Vater von zwei Kindern wird für die neue Aufgabe in die Region St.Gallen ziehen. (pd/nil)