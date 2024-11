Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten: Lukas Gresch-Brunner wird Partner

Publiziert am 13.11.2024

Der ehemalige EDI-Generalsekretär Lukas Gresch-Brunner wechselt zum Kommunikations- und Beratungsunternehmen Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten. Der 52-Jährige wird ab 1. Januar 2025 als Partner und Mitinhaber eintreten.

Gresch-Brunner war von 2020 bis Anfang 2024 Generalsekretär des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI). Zuvor arbeitete er acht Jahre als Staatsschreiber des Kantons Luzern. Seine frühere Laufbahn umfasste Positionen in der Bundesverwaltung, darunter als stellvertretender Chef der Europaabteilung des Bundes und als Referent der Bundesräte Joseph Deiss und Doris Leuthard. Er studierte Internationale Beziehungen am IUHEID Genf und Europäische Politik am Europakolleg in Brügge.

Während der Covid-19-Pandemie war Gresch-Brunner als EDI-Generalsekretär in das Krisenmanagement des Bundes eingebunden. Als früherer Staatsschreiber verfügt er über Erfahrung in der kantonalen Verwaltung, besonders in der Zentralschweiz. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Schweizer EU-Beziehungen - ein Thema, mit dem er sich als ehemaliger Unterhändler im EDA/WBF befasste. Seine Expertise erstreckt sich auf Bereiche wie Personenfreizügigkeit, Wirtschafts- und Finanzfragen, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit sowie Energie und Umwelt. (pd/cbe)