Oppenheim & Partner: Luxusmarken der Accor-Hotels als Neukunden gewonnen

Die Zürcher PR-Agentur Oppenheim & Partner betreut ab dem 1. Januar 2019 sämtliche «Luxury and Upscale Brands» der Accor-Hotels als offizielle Pressestelle für die Schweiz. Zum Portfolio gehören unter anderem die renommierten Häuser Raffles, Sofitel, Fairmont, Pullman und seit September auch Mövenpick Hotels & Resorts, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zürcher PR-Agentur unterstreicht mit der Akquise ihr Bestreben, die Hospitality-PR als neuen strategischen Geschäftsbereich aufzubauen.

Das Mandat umfasst neben klassischer Medienarbeit und Storytelling die gezielte Positionierung der einzelnen Marken und der stark wachsenden Hotelgruppe in der Schweiz. «Es ist unser oberstes Ziel, diesen grossartigen Häusern die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdienen», wird der Agenturinhaber David Oppenheim in der Mitteilung zitiert. Dafür wird die PR-Agentur eng mit dem Central Europe Team der Accor-Hotels mit Sitz in München zusammenarbeiten. (pd/as)