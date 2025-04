WWF Schweiz: Maja Bartholet wird neue Kommunikationsleiterin

Publiziert am 28.04.2025

Bartholet verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Klimathemen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Beim WWF folgt sie auf Myriam Stucki, die diese Position bis Ende 2024 innehatte. Als Kommunikationleiterin ist Bartholet auch Mitglied der Geschäftsleitung von WWF Schweiz.

Zuletzt war sie als Head of Marketing and Communication beim Beratungsunternehmen Swiss Climate tätig, wo sie den Bereich Sustainability Communications aufbaute und sich mit Themen wie Greenwashing befasste.

Vor ihrer Tätigkeit bei Swiss Climate hatte sie das Start-up Fleuraissance gegründet, das nachhaltige Ansätze in der Schweizer Floristik-Branche förderte. Parallel absolviert Bartholet ein Masterstudium in «Circular Innovation and Sustainability» an der Berner Fachhochschule.

In ihrer neuen Rolle will Bartholet Menschen für die Auswirkungen der Klima- und Biodiversitätskrise sensibilisieren und zu verantwortungsvollem Handeln motivieren. (pd/nil)