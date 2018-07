Open up: Mandat der Zermatt Bergbahnen gesichert

Mit dem «Matterhorn glacier ride» wird Zermatt Ende September um eine Attraktion reicher: Die höchste 3S-Bahn der Welt führt nicht nur auf die höchstgelegene Bergstation Europas, sie vereint auch das Design von Pininfarina und Swarovski mit Fahrkomfort. Dank der neuen Dreiseilumlaufbahn kann das Ausflugsziel Klein Matterhorn neu an 365 Tagen im Jahr besucht werden. An der höchsten Baustelle Europas auf fast 4000 Metern über Meer sind insgesamt 38 Firmen aus der Schweiz und Italien beteiligt. Sie stemmen das bisher umfangreichste Bauprojekt der Zermatt Bergbahnen in 600 Bautagen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei der Kommunikation rund um dieses visionäre Projekt setzen die Zermatt Bergbahnen auf Open up als externen Partner. Das Mandat umfasst einerseits die begleitende Medienarbeit zur letzten Bauphase und die feierliche Eröffnung der Bergbahn Ende September. Andererseits entsteht gemeinsam mit der Designagentur Metaloop ein Buch, welches sich dem Bauprojekt in Bildern und Texten widmet.

«Wir haben uns für Open up entschieden, weil sie über viel Tourismuserfahrung verfügen und sowohl bezüglich Medienarbeit als auch im Textbereich hervorragend aufgestellt sind. Während der Agenturevaluation hat Open up uns zudem mit grossem Engagement und viel Herzblut überzeugt», wird Sandra Stockinger, Leiterin Marketing und Kommunikation der Zermatt Bergbahnen, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)