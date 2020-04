Als Zusammenschluss von Technologieanbietern unterstützt Dell Technologies Organisationen und Privatpersonen dabei, ihre digitale Zukunft zu gestalten und Arbeitsplätze sowie private Lebensbereiche zu transformieren, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die PR- und Kommunikationsagentur Open up positioniere als externe Medienstelle Dell Technologies in der Schweiz als Technologie- und Serviceunternehmen. Der Schwerpunkt liege bei Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden sowie Unternehmensnachrichten.

Mit zu den Aufgaben gehört laut Mitteilung die fortlaufende Themenpositionierung sowie die Platzierung von Geschäftsleitung und Fachexperten in Tages-, Wirtschafts- und Fachmedien sowie der vertikalen Presse.

Die Jahresplanung und Umsetzung der Medienarbeit erfolge in Abstimmung mit dem PR-Länderverantwortlichen mit Sitz in Frankfurt am Main als auch mit Dell Technologies Schweiz.

«Für mich ist es wichtig zu spüren, dass eine Agentur dank ihrer Expertise unser Tagesgeschäft versteht. Das hat Open up mit den präsentierten Lösungsansätzen und in der Diskussion gezeigt», lässt sich Christian Viermann, Senior PR & Communications Manager DACH & Western Region bei Dell Technologies, in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)