Uniplan: Manuel Frei wird Managing Director für die Schweiz

Publiziert am 12.02.2025

Die Brand Experience-Agentur Uniplan hat Manuel Frei zum Managing Director Client Services & Creation am Standort Basel ernannt. Das teilte die Agentur am Mittwoch mit.

Die Neubesetzung und die Führungsstruktur mit einer Doppelspitze erfolgt vor dem Hintergrund des Wachstums am Schweizer Standort. Uniplan will künftig verstärkt Kunden aus dem Premium- und Luxussegment ansprechen. Die 1960 in Köln gegründete Agentur beschäftigt heute 400 Mitarbeiter an acht Standorten in Europa und Asien.

Zuletzt bei The Game Group für BMW zuständig

Frei verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Luxus- und Lifestyle-Branche. Zuletzt war er als Executive Creative Director bei The Game Group für BMW tätig. Zuvor verantwortete er als Vice President Brand & Artistic Director bei Piëch Automotive die Entwicklung einer neuen Luxusautomarke. In seiner Karriere arbeitete er auch für Marken wie Moncler, Swarovski, Bally und die Selfridges Group.

Uniplan bietet Dienstleistungen in den Bereichen Markenerlebnisse und Inszenierungen an. Das Angebot umfasst strategische Beratung, Kreation und Realisierung von Live-Kommunikation bis hin zu hybriden und digitalen Formaten. (pd/nil)