Excom Media

Marc Goetti ist neuer CEO

Der Betriebswirtschafter hat per 1. November Andreas Baumgartner an der Spitze des Healthcare&Beauty-Channels abgelöst. Goetti will das Unternehmen im Pharma-Werbemarkt noch stärker positionieren.

Will den eingeschlagenen Kurs von Excom Media fortführen und den Kanal verstärkt als festen Bestandteil bei Pharma-Werbekampagnen etablieren: Marc Goetti. (Bild: zVg.)