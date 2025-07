Direct Mail Company: Marco de Palma leitet neu Standort Niederbipp

Publiziert am 23.07.2025

De Palma ist seit 2022 bei der DMC tätig. Er begann als Niederlassungsleiter in Bern und wechselte 2024 in die Produktionsleitung nach Niederbipp. Das Unternehmen begründet die Beförderung mit seiner «Fachkompetenz, Führungskraft und seinem Teamgeist», wie in einer Medienmitteilung steht.

Der neue Geschäftsleitungsposten wurde durch den Ruhestand von Martin Keller frei, der Ende Juni nach langjähriger Tätigkeit aus dem Unternehmen ausschied.

Der HUB Niederbipp fungiert als zentrales Produktions- und Logistikzentrum der Direct Mail Company AG. (pd/nil)