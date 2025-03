June: Marco Meroni übernimmt Co-Leitung

Publiziert am 03.03.2025

Die Kommunikationsagentur June Corporate Communications baut ihre Kompetenzen im Bereich kreatives Storytelling und Nachhaltigkeitskommunikation aus. Marco Meroni folgt auf Cédric Baumgartner und übernimmt als Managing Director gemeinsam mit Mitgründerin Nathalie Eggen die Co-Leitung der Agentur. Gleichzeitig verstärkt Sara Gutierrez-Osmani als neue Seniorberaterin das Team mit ihrem Fachwissen in Nachhaltigkeitskommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Meroni war zuvor als Creative Director PR bei Jung von Matt Limmat tätig und leitete davor bei Rod Kommunikation das Team Amplification (persoenlich.com berichtete). «Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Nathalie und dem gesamten June-Team kreative und innovative Kommunikationslösungen zu entwickeln und unsere Kund:innen in ihrer Transformation zu begleiten», wird Meroni in der Mitteilung zitiert.

Sara Gutierrez-Osmani bringt ihre Erfahrungen als Communications Specialist bei Migros ein, wo sie für interne und externe Kommunikationsprojekte aus der Nachhaltigkeit und dem gesellschaftlichen Engagement verantwortlich war. «Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit und Bestandteil der meisten Kommunikationsprojekte», betont Gutierrez-Osmani. Vor ihrer Zeit bei Migros war sie bei Too Good To Go sowie in diversen Kommunikationsagenturen tätig.

Mit diesen personellen Veränderungen verfolgt June ihre Strategie, Unternehmen mit massgeschneiderter Kommunikation in Zeiten der Veränderung zu begleiten. Der bisherige Co-Lead Cédric Baumgartner verlässt die Agentur «nach einem gemeinsamen Entscheid», wie es heisst. Baumgartner hatte erst im September 2024 die Co-Leitung gemeinsam mit Nathalie Eggen übernommen.

June Corporate Communications wurde im November 2022 von Nathalie Eggen und Yvonne Samaritani als Teil des Jung-von-Matt-Ökosystems gegründet. Die Agentur unterstützt Unternehmen, die ihre Innovationskraft stärken wollen oder vor einem Change-Prozess stehen. June konzentriert sich insbesondere auf interne und externe Kommunikation für Grosskonzerne, KMU und Start-ups in Innovations- und Transformationsprozessen. Die Agentur berät strategisch in der Unternehmenskommunikation und unterstützt bei der Umsetzung. (pd/cbe)