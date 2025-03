Dynamics Group: Marion Schihin in den Kreis der Partner aufgenommen

Publiziert am 10.03.2025

Zu den beruflichen Stationen der ausgebildeten Literaturwissenschaftlerin und Juristin zählen mehrere leitende Positionen in der Kommunikation von Grossunternehmen, etwa bei Mobimo Holding AG, der Zur Rose-Gruppe (heute DocMorris) und der Axa Winterthur (heute Axa Schweiz).

Bei der Dynamics Group, wo sie nun zum Kreis der Partner zählt, arbeitete sie bereits von 2012 bis 2016 sowie seit 2022 als Senior Consultant.

Sie berät Führungskräfte börsenkotierter Unternehmen

Zu ihren Fachgebieten zählen Corporate Publishing, Redaktion, Medienarbeit, Issue Management und Krisenkommunikation, wie die Dynamics Group in einer Medienmitteilung schreibt. Sie berät Führungskräfte börsenkotierter Unternehmen, Stiftungen und privat gehaltener Gesellschaften.

Schihin verfügt über einen Master of Arts in französischer Sprach- und Literaturwissenschaft, Publizistik und Sozialpsychologie sowie einen Master of Law der Universität Luzern. (pd/nil)