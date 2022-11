Nach der Markenvitalisierung der Bank CIC durch Brandpulse wurde die Agentur mit der Entwicklung einer neuen Marke für das digitale Service-Angebot der Bank CIC beauftragt. Nun ist der Launch von CIC ON als neues Bankenangebot für Young Professionals erfolgt.

In einem ausführlichen Strategieprozess zur Positionierung analysierte Brandpulse Wettbewerber und Benchmarks und untersuchte die Kundenprofile von bestehenden Neobanken hinsichtlich Attraktivität des Angebots, Bedürfnis der Zielgruppen und Pain Points, wie es in einer Mitteilung heisst . Zusammen mit weiteren Erkenntnissen aus einer Markenarchitektur-Analyse erarbeitete Brandpulse die Markenstrategie mit Einbindung des neuen digitalen Serviceangebots als Submarke in die Dachmarke CIC.





Die Wettbewerbsanalyse lieferte zusätzliche Ergebnisse hinsichtlich Differenzierungspotenzial und Messagingstrategie für den neuen Bankenbrand. Aus der so erarbeiteten Segmentstrategie leitete Brandpulse die Positionierung ab, definierte die Value Proposition und die Botschaftshierarchie. Bei der Namensentwicklung legte Brandpulse den Schwerpunkt auf die digitale Konnotation, die Attraktivität für die Zielgruppe der Young Professionals sowie auf die markenrechtliche Verwendbarkeit. Es folgten die Entwicklung von Design-Strategie und Brand Design Konzept sowie eines Kommunikationskonzeptes. Für die Umsetzung kreierte Brandpulse Guidelines mit Anwendungsprinzipien, das Design der Debitkarte, die Key Messages sowie eine Imagekampagne für das Angebotsmodul Cleverinvest.

Der Launch von CIC ON ist am 20. September 2022 erfolgt. (pd/mj)