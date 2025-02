Nexoya: Marketing-Analytics-Unternehmen expandiert nach Italien

Publiziert am 11.02.2025

Das 2018 in der Schweiz gegründete Unternehmen hat 2024 ein Büro in Mailand eröffnet, das von Diana Capitta als Market Innovation Leader Italien geleitet wird.

Nexoya bietet eine KI-basierte Lösung zur Optimierung kanalübergreifender digitaler Marketingkampagnen. Das System aggregiert Daten aus verschiedenen Kanälen und überwacht zentrale Kennzahlen. Nach Unternehmensangaben lässt sich die Performance durch den Einsatz von KI und Predictive Analytics um bis zu 72 Prozent steigern.

Wachstum in ganz Europa angestrebt

Die Expansion nach Italien ist Teil der europaweiten Wachstumsstrategie des Unternehmens. Laut CEO Marco Hochstrasser soll die Präsenz in Italien ausgebaut werden, um mehr Firmen Zugang zur KI-gestützten Marketingoptimierung zu ermöglichen. Ausserdem will Nexoya in ganz Europa expandieren und wachsen, wird Hochstrasser in einer Medienmitteilung weiter zitiert. Das Unternehmen ist seit 2021 mit einer GmbH als Tochtergesellschaft in Deutschland vertreten.

In Italien betreut ein Team von sieben Mitarbeitern bereits Kunden wie Vodafone, Stroili, Scholl und ITA Airways. Nexoya führt nun in Italien auch die Funktion «Szenario Simulation» ein. Das KI-gestützte Tool soll Geschäftsergebnisse auf Basis verschiedener Budgethöhen vorhersagen. Anwender können die Auswirkungen von Budgetänderungen auf die Marketingleistung analysieren und die optimale Investition zur Erreichung bestimmter Ziele ermitteln. (pd/nil)