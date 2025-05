Art.I.shock: Marko Mijatović stärkt die Produktion

Publiziert am 06.05.2025

Die Zürcher Kommunikationsagentur Art.I.schock verstärkt sich in der Film- und Videoproduktion: Ab sofort stösst der Winterthurer Filmemacher Marko Mijatović in einem Teilzeitpensum zu den Kreativköpfen. Er arbeitet seit über 10 Jahren in der kommerziellen Video- und Filmproduktion, vorwiegend für Kulturbetriebe und Institutionen.

Marko Mijatović studierte Dokumentarfilm im Bachelor und Spielfilm im Master an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Er produzierte zahlreiche eigene Kurzdokumentarfilme, die auf Filmfestivals und in Kunstinstitutionen gezeigt wurden. Sein Dokumentarfilm «Stadt der Elefanten» über die Schicksale, Realitäten und Träume von Menschen in einer kriegsversehrten bosnischen Kleinstadt wurde 2015 mit dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet, heisst es in einer Mitteilung.

Er arbeitete als Dozent für Film an der HafenCity Universität und der Hochschule für bildende Künste Hamburg, bevor er 2020 die Filmproduktion «Grundstudio» in Winterthur mitbegründete. Deren erste Koproduktion «Those Next to Us» mit den erschütternden Erzählungen illegaler mexikanischer Einwanderinnen und Einwanderern in die USA hat sich durch die Kino- und Festival-Auswertung für die Oscars 2025 qualifiziert. Weiter arbeitet Mijatović als freier Regisseur und Autor für die Arte-Sendung «KurzSchluss» und war 2024 bei den Kurzfilmtagen Winterthur für die Filmlogistik verantwortlich. Derzeit arbeitet er unter anderem an einem Film über Sans-papiers.

Seine Tätigkeitsfelder erstrecken sich von Storytelling und Dramaturgie über Regie, Kamera und Fotografie bis hin zu Schnitt und Produktion. (pd/awe)