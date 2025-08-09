Fenaco: Markus Röösli übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation

Publiziert am 09.08.2025

Markus Röösli arbeitet seit 2015 als Leiter der Verbandszeitschrift UFA-Revue für die Fenaco. Zuvor arbeitete er im Marketing und Verkauf bei Schweizer Medienhäusern. Seine Ausbildung umfasst eine kaufmännische Lehre, ein Studium in Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW sowie den Abschluss als eidgenössisch diplomierter Medienmanager.

«Gespür für relevante Themen»

«Markus Röösli hat sich in den letzten zehn Jahren als Inhaltsverantwortlicher mit Gespür für relevante Themen und engagierte Führungspersönlichkeit bewährt. Er ist im Unternehmen anerkannt und verfügt über ein grosses Netzwerk», lässt sich Michael Feitknecht, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Fenaco, in einer Medienmitteilung zitieren.

In seiner neuen Funktion wird Röösli dem oberen Kader der Agrargenossenschaft angehören. Die aktuelle Stelleninhaberin, Silja Stofer, wechselt gleichzeitig in die erweiterte Geschäftsleitung und verantwortet per Anfang 2026 das neu geschaffene Departement Nachhaltigkeit/Entwicklung/Kommunikation, das aus einer Umstrukturierung hervorgeht. (pd/nil)