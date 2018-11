Chief Digital Community: Martin Zenhäusern wird Präsident

Martin Zenhäusern, Gründer und Inhaber der Kommunikationsagentur Zenhäusern & Partner, übernimmt das Präsidium der Chief Digital Community (CDC). Er löst Sita Mazumder, Professorin am Departement Informatik der Hochschule Luzern, ab. Mazumder hatte die CDC gegründet und aufgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Zenhäusern übernehme ein erfahrener Kommunikations-Profi das Präsidium, heisst es weiter. Er hat Geschichte, Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert und 1995 die Kommunikationsagentur Zenhäusern & Partner sowie 2004 die Zenhäusern Akademie gegründet. Heute ist er als Ratgeber für Führungskräfte, Autor und Referent sowie Experte für Kommunikation und Führung, Chance und Krisen-Management tätig. Zudem hat er mehrere Verwaltungsratsmandate bei KMU inne. «Gemeinsam mit einem profilierten Vorstand möchte ich die CDC weiter als Kompass für die KMU in der digitalen Transformation ausbauen», wird Zenhäusern zitiert.

Die CDC wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Schweizer KMU beim digitalen Wandel im unternehmerischen Alltag zu unterstützen. Mit «ausgewiesenen Persönlichkeiten im Vorstand» und in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Informatik würden die Anliegen der Schweizer KMU aufgenommen und in Lösungen umgesetzt, heisst es in der Mitteilung. Das Angebot der CDC umfasse die Community als Netzwerk, Weiterbildungen und Veranstaltungen, Interessensvertretung sowie Studien und direkten Support der Mitglieder.

Die abtretende Präsidentin Mazumder verbleibt weiterhin im Vorstand und damit als Sparring-Partner der KMU aktiv. Die weiteren Mitglieder sind Ursula Sury (Vize-Direktorin, Departement Informatik/Hochschule Luzern), Marcel Amstutz (Chief Technology Officer, Mobility Genossenschaft), Peter Gassmann (Chief Commercial Officer, AdNovum Informatik), Roland Imoberdorf (Mitglied des Führungsboards, UMB), Thomas Meier (CEO InfoGuard), Daniel Müller (COO Arcmedia), André Wolke (Validity Labs) und Daniel Weder (CEO Weder Management). (pd/cbe)