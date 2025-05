Advsry: Martin Zust wird Partner

Publiziert am 13.05.2025

Die Agentur Advsry, zu Beginn MK Consulting, wurde von Martin Kathriner 2022 gegründet. Seit kurzem begleitet sie unter anderem die Swiss Data Center Association als Lead Agency im Bereich Public Affairs und strategischer Positionierung, das Jugenddorf Knutwil für ein grosses Kommunikationsereignis oder das Medienhaus 20 Minuten in strategischen Kommunikationsfragen.

Martin Zust ist seit diesem Jahr Partner, teilt die Agentur mit. Zuvor war er zehn Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei Samsung tätig, zuletzt als Leiter Unternehmens- und Markenkommunikation für die Schweiz und Österreich. Der ausgebildete Informatiker verfügt zudem über langjährige Erfahrung im Verbandsumfeld. Er hat einen Bachelor in Sozialer Arbeit, ein CAS in Corporate Communications sowie einen Master in Business Administration. (pd/spo)