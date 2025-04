Kantonspolizei SG: Martina Brassel wird Leiterin Kommunikation

Publiziert am 30.04.2025

Martina Brassel übernimmt per 1. November die Leitung der Kommunikation bei der Kantonspolizei St. Gallen. Sie sei aus 65 Bewerbungen ausgewählt worden, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Sie arbeitet seit rund 13 Jahren beim Regionaljournal Ostschweiz von Radio SRF und ist dort stellvertretende Redaktionsleiterin. Zuvor war sie in verschiedenen Redaktionen in den Bereichen Print, Radio und Fernsehen tätig.

Brassel kenne die regionale Medienlandschaft ausgezeichnet. «Ihr politisches Gespür, ihr verlässliches Urteilsvermögen sowie ein breites regionales Netzwerk machen sie zur idealen Besetzung für die kommunikative Leitung der Kantonspolizei St. Gallen», heisst es in der Mitteilung weiter. (sda/spo)