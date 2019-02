Nielsen Sports: Matthias Bernhardt ist neuer Geschäftsführer DACH

Mathias Bernhardt ist seit 1. Januar 2019 neuer Geschäftsführer DACH des Forschungs- und Beratungsunternehmens Nielsen Sports. Der 45-Jährige folgt auf Stephan Schröder, der Nielsen Sports Mitte September 2018 verlassen hat. In der Zwischenzeit hat Marco Nazzari, Managing Director Europe bei Nielsen Sports, das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz interimsweise geleitet, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

«Ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem erfahrenen Kölner Management-Team und dem Know-how im Unternehmen unsere Services weiterzuentwickeln», wird Bernhardt in der Mitteilung zitiert.

Der 45-Jährige startete seine Karriere 1998 beim globalen Mess- und Datenanalyse-Unternehmen Nielsen und hatte seitdem mehrere Führungspositionen inne. 2012 leitete Bernhardt als Managing Director Nielsen Germany bereits das Deutschland-Geschäft, von 2013 bis 2015 stand er zudem dem Nielsen-Business in sieben osteuropäischen Ländern vor. (pd/as)