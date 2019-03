Per sofort unterstützt PRfact die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Marke Vertbaudet in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. 1964 in Frankreich gegründet, ist das Unternehmen seit 2006 auf dem Schweizer Markt präsent. Die Kollektion von Vertbaudet ist exklusiv online erhältlich und bietet eine breite Auswahl an Produkten rund um die Welt der Kinder: Kleidung, Umstandsmode, Schuhe, Babyartikel, Möbel & Bettwäsche, Deko & Aufbewahren und Spielzeug.

Das Mandat umfasse einerseits die Positionierung von Vertbaudet als Experten im Bereich der Baby- und Kinderausstattung, heisst es weiter. Anderseits unterstütze PRfact neben der klassischen Marken- und Produktkommunikation die Marke bei der Konzeption, Planung und Umsetzung von Medienkooperationen. Mit Vertbaudet im Portfolio gelingt es PRfact, ihre Kompetenz im Bereich der Kinder-Kommunikation auszubauen, schreibt PRfact. (pd/wid)