SRG: Mediensprecher Daniel Steiner geht in Pension

Nach zwölf Jahren bei der SRG ist Mediensprecher Daniel «Dano» Steiner am Freitag in vorzeitige Pension gegangen. Der heute 64-Jährige war während rund 20 Jahren als Journalist tätig, leitete während zwölf Jahren den Informations- und Medienbereich von Swiss Olympic, wurde Head Corporate Communications der DHL Schweiz und wechselte im Herbst 2006 zur SRG, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Daniel Steiner hat während vielen Jahren alle wichtigen Kommunikationen der SRG zuverlässig, kompetent und stets freundlich begleitet», wird SRG-Generaldirektor Gilles Marchand in der Mitteilung zitiert. «Ich wünsche ihm für den nun kommenden, etwas ruhigeren Lebensabschnitt alles Gute.»

Per 1. Januar 2007 wurde Steiner Mediensprecher und stellvertretender Leiter der Unternehmenskommunikation der SRG. Am 1. Oktober 2017 übergab er die Leitung der Medienstelle an Edi Estermann. Seither amtete er weiterhin als Mediensprecher (persoenlich.com berichtete). Seine Stelle hat Lauranne Peman übernommen, die am 1. Mai bei der SRG startete. (pd/cbe)