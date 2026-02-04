Spoundation Motion Picture: Mehmet Inan wird Managing Director

Publiziert am 04.02.2026

Das Zurich Film Festival (ZFF) ernennt Mehmet Inan per März 2026 zum Managing Director der Spoundation Motion Picture AG. In dieser Position wird er Mitglied der Geschäftsleitung und übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Marketing, Partnerschaften, Hospitality und Events, wie es in einer Mitteilung heisst.

Inan war zuletzt als Chief Commercial Officer bei 20 Minuten tätig (persoenlich.com berichtete). Zuvor bekleidete er leitende Funktionen bei Axel Springer Deutschland, wo er als Chief Marketing Officer für die Vermarktung eines der grössten Medienportfolios im deutschsprachigen Raum zuständig war. Weitere Stationen führten ihn zu 3+ TV Network sowie in verschiedene nationale und internationale Medien- und Unterhaltungsunternehmen.

Inan ist seit der ersten Ausgabe des ZFF mit dem Festival verbunden. Seine beiden Brüder Kaya Inan und Cihan Inan waren als Filmemacher am ZFF vertreten, heisst es weiter.

Im Zuge der personellen Veränderung verlässt Marco Misuraca, bisher Operations Director der Spoundation Motion Picture AG, das Zurich Film Festival. Alessandro Monsurrò konzentriert sich künftig wieder vollständig auf seine Rolle als Head of Marketing & Brand. (pd/cbe)