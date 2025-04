Midpoint: Michael Kindermann steigt als Senior Producer ein

Publiziert am 02.04.2025

Michael Kindermann war zuvor Co-Geschäftsführer von Jung von Matt Play und als Freelance Producer tätig, wie Midpoint in einer Medienmitteilung schreibt. Nun bringt er als Senior Producer seine Kraft und sein Knowhow auch in die strategische Ausrichtung und Positionierung von Midpoint ein.

Seinen Berufsweg als Produzent begann Kindermann in Hamburg. Es folgten Stationen in New York und Zürich. Unter anderem leitete er Produktionen für Sunrise, Allianz, Walo und Migros.

«Mit seiner umfassenden Expertise und seiner Leidenschaft ist Michael ein grosser Gewinn für uns. Wir freuen uns sehr», kommentiert Midpoint-Inhaber Janic Halioua den Neuzugang.

Anfang April 2025 startete Michael Kindermann als Senior Producer bei Midpoint. (pd/nil)