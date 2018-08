Farner Consulting: Michel Grunder wird Head of Public Affairs

Wechsel der Public-Affairs-Leitung bei der Kommunikationsagentur Farner Consulting: Michel Grunder, Partner und seit 2011 Leiter von Farner Bern, wechselt per 1. Oktober 2018 als neuer Head of Public Affairs an den Zürcher Standort. Daniel Heller, ebenfalls Partner und langjähriger Head of Public Affairs, übernimmt strategische Aufgaben als Vize-Präsident des Verwaltungsrats, wie es in einer Mitteilung heisst.

Den Ausbau von Public Affairs initiierte die Agentur bereits 2017 mit den Neuzugängen Andreas Richner (Head of Governmental Relations und Mitglied der Farner-Geschäftsleitung) und Ursula Fraefel (Senior Consultant).

Michel Grunder kam 2008 zu Farner. Er stieg schrittweise zuerst zum Berater und dann zum Senior-Berater auf. Ab 2011 führte er das Berner Büro als Mitglied der Geschäftsleitung und drei Jahre später als Partner des Unternehmens.

Neben der politischen Beratung und Kampagnen auf allen Staatsebenen habe sich Grunder insbesondere mit integrierten und mehrfach ausgezeichneten Public-Sector-Kampagnen profiliert, unter anderem für die Kommission gegen Rassismus, das Bundesamt für Kommunikation, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und mit der Erfolgskampagne «Made Visible» für den TCS. Den integrierten Ansatz in der Beratung, Strategie und Umsetzung werde er nun auch im Bereich Public Affairs strategisch ausbauen.

Daniel Heller wirkt künftig als Vize-Präsident des Verwaltungsrates der Agentur und betreut weiterhin Schlüsselkunden aus Politik und Wirtschaft. Neben ausgewählten Schlüsselmandaten steuert er weiterhin das Angebot Innovation & Startup Communications. Der neue Vize-Präsident koordiniert ferner unternehmensweit die Innovationstätigkeiten der Agentur. Heller etablierte gemäss Mitteilung den Bereich Public Affairs während 28 Jahren – zunächst als Abteilungsleiter, später als Mitglied der Geschäftsleitung und seit 2004 als Partner.

Michel Grunders Nachfolge als Leiter Farner Bern gibt die Agentur in den nächsten Tagen bekannt. (pd/maw)