Piñata Relations: Mit Alpen-Analyse zur Schlagzeile

Mit Alpen-Analyse zur Schlagzeile

Eine strategische Kommunikation bringt der Bündner Outdoormarke Rotauf landesweite Medienberichterstattung. Die Agentur realisierte eine PFAS-Studie, die über 30 Artikel in Schweizer Medien generierte.
PFAS-Probenentnahme am Morteratschgletscher: Das Forschungsteam entnimmt Eisproben für die Kampagne von Piñata Relations und Rotauf. (Bilder: zVg)
Die Agentur Piñata Relations beprobte erstmals hochalpine Standorte wie das Matterhorn und den Morteratschgletscher auf PFAS-Kontamination. Alle Proben enthielten Spuren der sogenannten «Ewigkeitschemikalien». Die wissenschaftlich eingeordneten Resultate bildeten zusammen mit Video- und Bildmaterial der Probeentnahme die Grundlage für eine koordinierte Medienkampagne.

«PFAS sogar auf dem Matterhorn entdeckt» titelten Schweizer Leitmedien wie 20 Minuten, Tages-Anzeiger, RTR, 20 minutes, 24 heures und Tio. Die Berichterstattung erreichte alle Landesteile. Sportmagazine, Nachhaltigkeitsportale und der WWF Schweiz behandelten das Thema ebenfalls.

Die neu gegründete Agentur Piñata Relations nutzte die Medienbilder für eine parallele Social-Media-Kampagne zur PFAS-freien Winterkollektion von Rotauf. Im Kontext der Berichterstattung positionierte sich die Marke als Vorreiter, die bereits seit 2013 auf PFAS verzichtet.

Die Kampagne demonstrierte laut Mitteilung die strategische Verbindung von gesellschaftsrelevanten Themen mit kommerziellen Zielen. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Rotauf: Christian Binkert, Remo Frei, Daniel Meeh, Jessica Fehr; verantwortlich bei Piñata Relations: Stefan Erdin (Gesamtverantwortung, Creative Direction, PR); Art Direction: Lukas Wietlisbach; Film: Valentin Müller; Fotografie: Gusmo; Grafik: Daniel Meeh (Rotauf); Media: David Müller-Omachlik (NMQ Digital); PR-Distribution: Stefan Schiesser (Outkomm).


