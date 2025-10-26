Piñata Relations: Neue Agentur verbindet PR und Social Media

Publiziert am 26.10.2025

Mit Piñata Relations hat Stefan Erdin eine Kommunikationsagentur gegründet, die Agendasetting und Campaigning in klassischen Medien mit Social Media verbindet. Ziel sei es, glaubwürdige und aufmerksamkeitsstarke Geschichten zu entwickeln, die auf beiden Kanälen ihre volle Wirkung entfalten.

Erdin bringt dafür umfassende Erfahrung mit: Fünf Jahre war er Teil des PR-Teams der Agentur Rod, danach verantwortete er die Strategie bei der Social-Media-Agentur Monami. «Mit Piñata Relations bringe ich PR und Social Media zusammen, weil ich überzeugt bin, dass diese beiden Kanäle gleichwertig behandelt werden müssen», sagt Erdin gegenüber persoenlich.com.

Er sieht in der Kommunikationsbranche strukturelle Defizite: «Obwohl Social Media die Mediennutzung, die Meinungsbildung und das Storytelling grundlegend verändert hat, werden die Plattformen von PR-Agenturen nach wie vor stiefmütterlich behandelt.» Piñata Relations will diese Lücke schliessen – mit Earned-Media-Ansätzen, die in klassischen wie in sozialen Medien gleichermassen Resonanz finden.

Der Firmenzweck der GmbH ist im Handelsregister als «Positionierung von Marken, Anliegen und Produkten in Medien und in öffentlichen Debatten sowie das Erbringen sämtlicher artverwandter Dienstleistungen» definiert. (cbe)