Studio Thom Pfister hat gemäss Mitteilung nicht nur einen neuen Auftritt für die Berner Floristin Melanie JeanRichard entwickelt, der ein Signet in den Mittelpunkt stellt – mit ihren Initialen und dem Zusatz «Mediterrane Blumen» – sondern hat bereits erneut eine Kampagne gestartet, zu der zahlreiche Kreative eingeladen wurden.

Mit Blumen von Melanie JeanRichard, die sich die Kreativen zur Inspiration in ihrem Blumengeschäft abholen konnten, waren sie eingeladen, eigene Motive zu entwerfen. Auf die Titel «freie Inszenierung» und «way of living» der letzten Jahre, folgte in diesem Jahr das Thema «Begegnungen».

Alle Arbeiten wurden in einem bunten Kunstmagazin eingebunden und zelebrieren gemäss Mitteilung die mediterrane Blumenwelt von Melanie JeanRichard und ihrem Team. Website, Postkarten, Social Media, Briefschaften und vieles mehr wurden entsprechend angepasst.

Verantwortlich bei MJR: Melanie JeanRichard (Inhaberin); verantwortliche bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept), Ursula Rytz (Beratung), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Graphic Design & Web Development), Kim Wüthrich, Juli Martinelli (Graphic Design und Illustration); Fotografie: Angelika Annen, Annette Fischer, Daniel Bolliger, Jonas Kambli, Lea Moser, Martina Meier, Nicole Pfister, Pedro Rodrigues, Sabina Bösch, Tamara Janes, Urs Bigler, Ursula Sprecher. Illustration: Isabelle Bühler, Juli Martinelli, Marie Wolf, Martina Walther, Niels Blaesi. (pd/tim)