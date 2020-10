Mit einer gross angelegten Rekrutierungskampagne sucht Swiss Life Select Schweiz neue Berater – und will mit dem Stellenausbau das Team und somit die Beratungsdienstleistungen weiter verstärken. «Mit unserer aktuellen Rekrutierungskampagne suchen wir motivierte Talente, die bereit sind, neue Wege zu gehen und gemeinsam mit uns weiter zu wachsen. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten wollen wir Menschen die Möglichkeit bieten, beruflich eine neue Heimat zu finden», wird Andreas Fischer, Geschäftsführer Swiss Life Select Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Das Motto der Kampagne lautet «Mehr Zeit» und so zeigen verschiedene, amüsante Social-Media-Clips ein Highlight der Arbeit als Finanzberater: Dank einem flexibel gestaltbaren Berufsalltag bleibt mehr für die wichtigen Dinge des Lebens übrig.

Ergänzend zu den Kurzvideos finden potenzielle Bewerber einen humorvollen Spot, der die Vielseitigkeit der Beratertätigkeit aufzeigt. Die wichtigsten Take-aways: Bei Swiss Life Select sind Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten zentral. Im Rahmen der Kampagne werden zusätzlich laufend Mitarbeiterporträts veröffentlicht.

Swiss Life Select will mit dieser Rekrutierungskampagne nicht nur Menschen aus dem Finanzsektor ansprechen, sondern zielt bewusst auch auf Arbeitskräfte aus anderen Branchen ab. Quereinsteiger werden ausgebildet und durchlaufen am Anfang eine mehrmonatige, fundierte und praxisorientierte Ausbildung, damit sie die Kunden zukünftig in Finanz- und Versicherungsfragen optimal beraten können.

«Selbstbestimmung steht bei uns immer im Zentrum unseres Denkens und Handelns», sagt Andreas Fischer. «Das ist nicht nur eine Floskel, sondern wird in unserer Firmenkultur auch so gelebt: Neben unseren Kunden sollen auch unsere Berater ein hohes Mass an Selbstbestimmung erfahren. Dazu gehören für uns eine individuelle Zeiteinteilung, die Mitgestaltung des Arbeitsalltages, Karrierechancen und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten.»

Die Kampagne läuft von Oktober 2020 bis Mitte 2021 und wird über E-Mail, Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, YouTube, Kununu) schweizweit und in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch verbreitet.

Verantwortlich: Die Teams von Swiss Life Select. (pd/wid)