Beyonder: Mit neuer Rechtsform und anderem Geschäftsfeld

Publiziert am 23.06.2025

Die Beyonder GmbH wandelt sich per 1. Juli 2025 in eine Aktiengesellschaft um und vollzieht gleichzeitig einen Strategiewechsel. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

«Marketing war für viele Unternehmen seit Corona unter Druck. Seit dem Aufkommen von KI erst recht. Wir wollen aktiv mitgestalten, wohin die Reise führt», wird Chris Beyeler, Gründer und Inhaber in der Mitteilung zitiert. Künftig will Beyonder die Fähigkeit von KMU stärken, KI selbstständig und souverän einzusetzen.

Drei neue Mitinhaber

Für diesen Schritt in die Zukungt verstärkt sich die Firma mit neuen Mitinhabern: David Henzmann, Michael Kyburz und Raphael Pflugi. Zusammen mit den bisherigen Inhabern Chris Beyeler und Luca Conconi bilden sie die fünfköpfige Geschäftsleitung der Beyonder AG.

Das bisherige Kerngeschäft im Digitalmarketing übergibt Beyonder im September an die Avarel Studios AG.

Standortwechsel

Mit der Umwandlung verlegt Beyonder den Firmensitz an die Wambisterstrasse 1 in Gebenstorf. An dieselbe Adresse zieht auch der Verband für künstliche Intelligenz KImpact. (pd/nil)