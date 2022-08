Nach dem letztjährigen Umbau ist Sihlcity mehr denn je ein Ort, wo die Besucherinnen und Besucher die schönen Seiten des Lebens geniessen können. Dies kommt in einer neuen Positionierung, einem aufgefrischten Corporate Design und einer neuen Imagekampagne zum Ausdruck.

In der Mall können die Besucherinnen und Besucher Momente verbringen, die so schön wie gemalt sind und für ewig festgehalten werden wollen, heisst es in einer Mitteilung. Karling hat eine Dachkampagne entwickelt, die genau das dramatisiere. Zusammen mit der zeitgenössischen Künstlerin Gemmy Woud-Binnendijk wurde eine fotografische Sujet-Serie geschaffen, die wie Gemälde wirken. Die ersten drei Motive thematisieren die Bereiche Beauty/Fashion, Food und Lifestyle.

Die Kampagne erscheint überall im Grossraum Zürich sowie online: auf Bannern, Social Media, Plakaten,Megapostern, eBoards und ePanels, auf Bushecks, in Anzeigen oder in kurzen Kinospots.





Zusammen mit der neuen Dachkampagne wurde das Corporate Design erneuert und bereinigt. Das Sihlcity Logo wurde plakativer gemacht, damit es besser zeichnet. Und wie viele andere Firmen verzichtet Sihlcity auf einen Slogan. Neu gibt es den sogenannten «Kamin» nicht nur im Logo, sondern auch bei den Schlagzeilen. Jedes Kommunikationsmittel von Sihlcity, vom Briefpapier, der Visitenkarte, dem Hinweisschild bis zum Plakat oder eBoard, erhält eine kurze, prominente Schlagzeile, die vertikal platziert wird. Das soll für eine grössere Wiedererkennbarkeit sorgen.

Verantwortlich bei Sihlcity: Marianne Guldimann, Jessica Graf; verantwortlich bei Karling: Daniel Serrano,Patrick Suter, Carl Winthereik, Ilias Islam, Jeanne Sollberger, Rolf Helfenstein, Ingrid Brun del Re; Fotografie: Gemmy Woud-Binnendijk. (pd/mj)