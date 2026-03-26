Hej | Filmgerberei: Junge Talente filmen für die Migros

Zum fünften Mal in Folge haben Young Talents unter Anleitung der Reporting-Agentur Hej und der Filmproduktion Filmgerberei Filmclips für den Geschäftsbericht der Migros-Gruppe produziert. Bis heute waren rund 40 Lernende und Trainees Teil der «Reporting Academy», heisst es in einer Mitteilung.
Im Online-Report sowie auf den Social-Media-Kanälen der Migros sind neben einem filmischen Interview auch persönliche Jahresrückblicke der Präsidentin der Verwaltung, Ursula Nold, und des Präsidenten der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bunds, Mario Irminger, zu sehen. Zusätzlich entstanden zwei Clips mit persönlichen Erinnerungen des Präsidiums an das zurückliegende Jubiläumsjahr der Migros. Über die Social-Media-Kanäle wurden damit laut Agenturangaben innerhalb der ersten 24 Stunden nach Go-Live des Reports mehrere Zehntausend Userinnen und User erreicht.
Im Zuge der Umstellung auf die neue Segmentsberichterstattung wurde der Migros-Finanzbericht gestalterisch überarbeitet und erscheint neu im bildschirmoptimierten Querformat. Der Online-Report enthält zudem die «Good News»: überraschende Neuigkeiten aus dem Migros-Jahr, die Freude bereiten. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Migros: Annina Arpagaus (Generalsekretärin Migros-Genossenschafts-Bund), Nicole Hess (Projektleiterin Generalsekretariat Migros-Genossenschafts-Bund); verantwortlich bei Hej: Janine Widler (Projektleitung, Beratung), Helm Pfohl (Creative Direction), Cédrine Speck (UX-Design), Sara Wirz (Lektorat, Stv. Projektleitung); Publishing: NeidhartSchön: Michaela Utzinger (Projektleitung); verantwortlich bei Filmgerberei: Marike Löhr/Pamela Polanco (Producer), Flavio Gerber (Regie), Silvio Gerber (Kamera), Lukas Graf (Kamera/Licht), Kurt Human (Ton), Lea Filadoro (Dramaturgie/Schnitt), Silvan Wacker (Potproduction/Animation), Roger Somm (Grading), Film Tonverein (Mix); Porträtfotografie: Selina Meier; Lithografie: Roger Bahcic; Übersetzung/Korrektorat: Supertext.