Hej | Filmgerberei: Junge Talente filmen für die Migros

Publiziert am 26.03.2026

Zum fünften Mal in Folge haben Young Talents unter Anleitung der Reporting-Agentur Hej und der Filmproduktion Filmgerberei Filmclips für den Geschäftsbericht der Migros-Gruppe produziert. Bis heute waren rund 40 Lernende und Trainees Teil der «Reporting Academy», heisst es in einer Mitteilung.

Im Online-Report sowie auf den Social-Media-Kanälen der Migros sind neben einem filmischen Interview auch persönliche Jahresrückblicke der Präsidentin der Verwaltung, Ursula Nold, und des Präsidenten der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bunds, Mario Irminger, zu sehen. Zusätzlich entstanden zwei Clips mit persönlichen Erinnerungen des Präsidiums an das zurückliegende Jubiläumsjahr der Migros. Über die Social-Media-Kanäle wurden damit laut Agenturangaben innerhalb der ersten 24 Stunden nach Go-Live des Reports mehrere Zehntausend Userinnen und User erreicht.

Im Zuge der Umstellung auf die neue Segmentsberichterstattung wurde der Migros-Finanzbericht gestalterisch überarbeitet und erscheint neu im bildschirmoptimierten Querformat. Der Online-Report enthält zudem die «Good News»: überraschende Neuigkeiten aus dem Migros-Jahr, die Freude bereiten. (pd/cbe)