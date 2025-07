E-ID: Namenssuche kostete 62'300 Franken

Publiziert am 25.07.2025

Das Bundesamt für Justiz engagierte eine Kölner Spezialistenfirma sowie zwei Texter für die Namensfindung. Der Prozess erstreckte sich über 2023 und 2024, wobei über 150 Namensvorschläge geprüft wurden, bevor die Wahl auf «Swiyu» fiel, berichtet der Tages-Anzeiger.

Der Name sollte «freundlich, direkt, schwungvoll, vorwärtsgerichtet, verlässlich, überzeugend, integrativ und individuell» wirken und Assoziationen wie «Switzerland united» oder «Swiss innovation for you» hervorrufen. Zudem musste er in allen Landessprachen aussprechbar sein.

Markenexperte Stefan Vogler von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich bewertet gegenüber dem Tages-Anzeiger den professionellen Entwicklungsprozess positiv, sieht jedoch Schwächen in der Umsetzung. Das «I» und «Y» in «Swiyu» seien sowohl visuell als auch phonetisch problematisch, die Aussprache unklar. Zudem bezweifelt er, ob der Wortteil «SWI» automatisch mit der Schweiz assoziiert wird – die Abkürzung «SUI» wäre geläufiger.

Für eine Integration in den allgemeinen Sprachgebrauch hält Vogler «Swiyu» für zu sperrig, auch wenn die App durch den Abstimmungskampf hohen Bekanntheitsgrad erlangen wird. (cbe)