Publiziert am 04.06.2025

Der «Brand Finance Switzerland 50 Report 2025» zeigt die Top 50 wertvollsten Schweizer Marken mit einem Gesamtwert von 143,7 Milliarden Franken. Gemessen in Schweizer Franken verzeichneten die Markenwerte einen Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was primär auf die Stärke des Schweizer Frankens zurückzuführen ist, wie es in einer englischsprachigen Mitteilung heisst.

Nestlé behauptet mit einem Markenwert von 16,9 Milliarden Franken den ersten Platz, musste jedoch einen Wertverlust von 9 Prozent hinnehmen. Als Grund nennt Brand Finance die Preissensitivität der Konsumenten gegenüber den Preiserhöhungen des Lebensmittelkonzerns.

Den grössten Sprung machte Rolex mit einem Wachstum von 29 Prozent auf 15,9 Milliarden Franken. Die Luxusuhrenmarke profitierte von der starken Nachfrage im High-End-Segment und ihrer überlegenen Markenstärke trotz der allgemeinen Abkühlung im Luxusuhrenmarkt.

UBS stabil auf Podest

UBS blieb mit 10,9 Milliarden Franken stabil auf Platz drei, während Zurich Insurance auf 8,6 Milliarden Franken (minus 3 Prozent) fiel. Roche verzeichnete einen deutlichen Rückgang von 21 Prozent auf 6,2 Milliarden Franken. Swiss Re verbesserte sich um 3 Prozent auf 5,3 Milliarden Franken.

Das stärkste Wachstum unter allen 50 Marken erzielte Ceva Logistics mit 46 Prozent. Der Logistikdienstleister profitierte von strategischen Akquisitionen durch die Muttergesellschaft CMA CGM.

Bei der Markenstärke dominiert Rolex mit einem Brand Strength Index von 89,9 Punkten, gefolgt von Swisscom (89,8) und Swiss Post (89,4). Diese drei Marken erhielten die Höchstbewertung AAA+.

«Was Schweizer Marken auszeichnet, ist die Fähigkeit, Reputationskapital in Preisgestaltungsmacht umzuwandeln», wird Maro Casanova, Chair von Brand Finance Switzerland, in der Mitteilung zitiert. In unsicheren makroökonomischen Bedingungen sei diese immaterielle Stärke wichtiger denn je.

Die Bewertungen per 1. Januar 2025 zeigen die Auswirkungen der Frankenstärke auf exportorientierte Schweizer Marken. In US-Dollar gemessen blieb der Gesamtwert der Top 50 Marken mit 170 Milliarden praktisch stabil.

IAA-Veranstaltung mit Brand Finance

Am 27. Juni wird David Haigh, Founder und Chairman von Brand Finance, die Ergebnisse des Reports am IAA-Luncheon im Metropol Zürich präsentieren. Im anschliessenden Panel diskutieren Christoph G. Meier (Nestlé), Olaf Geuer (Swisscom) und Stefan Gross (Flughafen Zürich) über die Herausforderungen des Markenmanagements. Die Veranstaltung findet von 11.30 bis 14 Uhr statt und wird von Natasja Sommer (Coca-Cola) moderiert. (pd/cbe)