Noord: Netstream setzt auf «Connecting you»

Das laut eigenen Angaben im B2B Bereich führende Schweizer IT- und Telekommunikationsunternehmen wünschte sich im 20. Jubiläumsjahr eine Auffrischung seiner Kommunikation. Die Corporate Identity sowie das Corporate Design galt es neu zu definieren und zu entwickeln. Gleichzeitig sollte der veraltete Webauftritt neu strukturiert werden und in Design und Funktionalität überzeugen, damit habe das Unternehmen Noord betraut, wie Noord-Partnerin Nicole Trasatti in einer Mitteilung schreibt.

Beim Auftrag sei es darum gegangen, für das flexibel und innovativ agierende Unternehmen einen Auftritt zu entwickeln, der sich den Marktanforderungen stetig neu anzupassen vermag. Und es dem Unternehmen trotzdem ermöglicht, integriert und konsequent aufzutreten. Seit der Gründung durch die heutigen Inhaber wurden keine markenrelevanten Massnahmen umgesetzt, eine formulierte Positionierung existierte nicht. In einem gemeinsamen Markenworkshop habe Noord die Werte und Stärken von Netstream herausgefiltert. Die Motivation liegt in der Entwicklung von individuellen Lösungen sowie im Wunsch, den Kunden einen einfachen Zugang zur Kommunikationstechnologie von heute zu ermöglichen – die beste Verbindung zu besserem Arbeiten. Auf dieser Basis habe die Agentur die Positionierung definiert und daraus den Claim «Connecting you» entwickelt.

















Das Logo wurde aus bestehenden Elementen und Farben stark modernisiert und vereinfacht. Im Design wurden die Themen «Flexibilität» und «Verbindung» zentral aufgenommen. Noord entwickelte die Basis für sämtliche Kommunikationsinstrumente – von der Bildwelt über den Imagefilm bis hin zu Website und zahlreichen Dokumentationen.







Der Launch erfolgte am 5. September in Dübendorf. (pd/eh)