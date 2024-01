Für das Label «People and Planet First» qualifizieren sich Firmen, die nicht nur eine wirtschaftliche, sondern vor allem auch eine gesellschaftliche und nachhaltige Rendite erwirtschaften, schreibt Ellexx in einer Medienmitteilung. «Es ist eine Ehre und Ansporn zugleich. Das Gütesiegel verpflichtet und motiviert uns, weitere Lücken zu schliessen und noch mehr Frauen aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit zu holen», wird Ellexx-CEO Patrizia Laeri zitiert.

In der Schweiz sei Social Entrepreneurship im Gegensatz zum Rest von Europa noch kaum bekannt, heisst es in der Medienmitteilung. Während in Europa bereits verschiedene Massnahmen lanciert wurden, um wirkungsorientiertes Wirtschaften zu fördern und gesetzlich zu verankern, hinke die Schweiz noch hinterher.

Gesellchaftliche Wirkung im Vordergrund

Soziale Unternehmerinnen und Unternehmer wollen ein soziales Problem lösen und genau daran misst das Social Enterprise World Forum auch ihren Erfolg. Auswertungen aus der Schweiz zeigen, dass bereits bei 20 bis 30 Prozent aller Start-up-Gründungen die gesellschaftliche Wirkung im Vordergrund steht.

Das Ziel der Finanzplattform Ellexx ist es, Frauen finanziell zu stärken. 56 Prozent der Frauen in der Deutschschweiz können sich finanziell nicht selbst über Wasser halten, schreibt Ellexx. Das Fintech-Unternehmen hilft Frauen deshalb, ihre Geldlücken sinnvoll zu schliessen. Es bietet neben einer Mitgliedschaft und frauenfreundlichen Investment- und Versicherungsprodukten auch viele kostenlose informative Artikel und eine umfassende Finanzwissen-Sammlung. (pd/nil)