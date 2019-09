Das Weiterbildungsangebot «News aktuell Academy» startet nach einem erfolgreichen ersten Jahr in Deutschland ab September 2019 auch in der Schweiz. Den Auftakt machen zwei Seminare zu den Themen «Wirkungsvolle Medienmitteilungen erstellen» und «Grundlagen der PR & Öffentlichkeitsarbeit». Zielgruppe des Formats sind Kommunikatoren aus PR und Marketing, aber auch der Branchennachwuchs, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir schaffen mit der ‹News aktuell Academy› ein attraktives Angebot für den Schweizer Kommunikationsmarkt – praxisorientiert, interaktiv und nah an aktuellen Themen der PR-und Marketingbranche», so Eljub Ramic, Geschäftsführer News aktuell (Schweiz).

Den Auftakt für das Schweizer Weiterbildungsangebot machen zwei Intensivseminare in Zürich. Das erste Seminar zu dem Thema «Wirkungsvolle Medienmitteilung erstellen» findet am 24. September statt. Im Fokus steht dabei unter anderem die Medienlandschaft der Schweiz und die Arbeitsweise von Journalisten. In Praxisübungen werden die Grundlagen erfolgreicher Medienmitteilungen vermittelt (zum Beispiel Botschaften, Themen und Zielgruppen).

Das zweite Seminar «Grundlagen PR & Öffentlichkeitsarbeit» ist am 25. September. Zwischen Instrumenten der Medienarbeit wird es dabei auch um Trends und Zukunftsthemen gehen, wie die Verschmelzung von PR und Marketing – aber auch aktuelle Themen wie der richtige Umgang mit Fake News werden behandelt. (pd/cbe)