Publiziert am 28.08.2025

Das Zürcher Luxushotel The Dolder Grand hat Publicis Luxe als neue Leadagentur mandatiert. Die internationale Luxuswerbeagentur übernimmt seit Januar 2025 die strategische Markenentwicklung des traditionsreichen Hotels.

Die Partnerschaft soll die Markenpräsenz des 1899 gegründeten Hotels stärken und neue Zielgruppen erschliessen, wie es in einer Mitteilung heisst. Publicis Luxe betreut weltweit führende Luxusmarken wie Cartier und Lancôme. Das Zürcher Team der Agentur wird die Kommunikationsstrategie des Dolder Grand weiterentwickeln.

«Die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team von Publicis Luxe am Standort Zürich eröffnet uns die Möglichkeit, die Einzigartigkeit des Dolder Grand noch klarer zu kommunizieren», wird Joachim Schweier, Senior Marketing Communications Manager des Hotels, zitiert. Ziel sei es, die Marke gezielter zu positionieren und das Hotel international weiter zu profilieren.

Das Dolder Grand gilt laut eigenen Angaben als Pionier der Schweizer Luxushotellerie. Mit der neuen Agenturpartnerschaft will das Hotel seine Kommunikation mit frischen Impulsen beleben und die strategische Markenentwicklung vorantreiben. (pd/cbe)