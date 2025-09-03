Die Zürcher Agenturlandschaft ist in Bewegung: Ende September ziehen die Teams von Farner, Blueglass, Semsea, Jim&Jim, Yoveo, Affective Advisory und Rod gemeinsam ins Sihlcity-Areal an die Kalandergasse 4 in Zürich. Dort, wo einst die Credit Suisse ihre Büros hatte, wird künftig die gesamte Team-Farner-Familie unter einem Dach arbeiten. Dies bestätigte Farner-CEO Michel Grunder auf Anfrage von persoenlich.com. Team Farner wolle «zeitnah» weitere Details zum neuen Standort bekannt geben.

Übrigens: Auch Jung von Matt Schweiz zog kürzlich in eine ehemalige Credit-Suisse-Liegenschaft – an die Universitätstrasse im Zürcher Kreis 6. Dort arbeiten seit Juli alle sieben Agenturen der Gruppe erstmals seit 25 Jahren an einem gemeinsamen Standort (persoenlich.com berichtete).

Parallel zu diesem Umzug gibt es personelle Veränderungen bei Rod Kommunikation: Tiffany Bottlang führt die Agentur künftig als Managing Director alleine. Bottlang, die seit über zehn Jahren bei Rod tätig ist, hatte seit 2023 gemeinsam mit Alessandro «Pukki» Reintges die Geschäftsleitung inne. Co-CEO Reintges hatte am Montag seinen Abschied nach acht Jahren bei der Agentur bekanntgegeben. Er macht sich ab Oktober als Freelancer selbstständig.