CRK: Neue COO und Creative Directors

Publiziert am 25.02.2025

CRK startet mit drei Neuzugängen ins Jahr 2025. Am 6. Januar traten COO Marco Böni, Creative Director Silvan Gisler und Creative Director Sascha Fanetti ihre Stellen an, teilt die Agentur am Dienstag mit.

Mit der Rekrutierung von Marco Böni vervollständigt CRK die Geschäftsleitung. Der neue COO war zuletzt als Chief Digital Officer, Leiter E-Commerce und Mitglied der Geschäfts-leitung des Schuh- und Outdoorgeschäfts Zubi tätig. Davor war Marco Böni mehrere Jahre für Farner Consulting tätigt.

Als ehemaliger Creative Director des Schauspielhauses Zürich, früherer Kommunikationschef und Co-Gründer von Operation Libero und mit seiner langjährigen Tätigkeit im Journalismus bringt Silvan Gisler sowohl Erfahrungen im kulturell-kreativen Bereich als auch im politischen Campaigning sowie im Copywriting mit, heisst es in der Mitteilung.

Sascha Fanetti war in den letzten 15 Jahren bei verschiedenen Kommunikations-, Branding- und Digital-Agenturen in Führungspositionen tätig – unter anderem bei Publicis Communications Schweiz und Notch Interactive. (pd/spo)