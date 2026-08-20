HWZ: Neue Doppelspitze für zwei CAS

Publiziert am 20.08.2026

Neu leitet Iris Blättler gemeinsam mit Ursula Nötzli den CAS Corporate Communications with AI sowie den CAS Strategisches Kommunikationsmanagement mit KI an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Bisher hatte Nötzli beide Programme allein als Studiengangsleiterin verantwortet, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Blättler war zuvor Head of Corporate Communications der Goldbach Group (persoenlich.com berichtete). Nötzli war seit Juni 2025 als Co-Studiengangsleiterin des CAS Strategisches Kommunikationsmanagement mit KI tätig, zunächst gemeinsam mit Stefan Eggenberger, dessen Nachfolge sie per Frühjahr 2026 antrat.

Gemäss Mitteilung wollen die beiden die Programme gemeinsam weiterentwickeln und aktuelle Fragestellungen aus Unternehmenskommunikation, Führung sowie dem Einsatz neuer Technologien in die Weiterbildung einbringen. «KI verändert die Unternehmenskommunikation grundlegend, von der Content Production bis zur strategischen Beratung der Geschäftsleitung», wird Nötzli zitiert. «Mit Iris gewinne ich eine Partnerin, die diese Transformation in der Praxis erlebt und mitgestaltet. Gemeinsam wollen wir unsere Studierenden befähigen, KI wirksam und mit einer klaren Strategie einzusetzen.»

Wo der sinnvolle Einsatz von KI in der Unternehmenskommunikation aufhört, dazu äussert sich Nötzli in einem persoenlich.com-Interview: «Je heikler die Aussage, desto wichtiger werden menschliches Urteil, Freigabe und Transparenz. Konkret heisst das: kein Krisenstatement ohne menschliche Prüfung, keine vorgetäuschte Echtheit, keine vertraulichen Daten in offenen Tools.»

Laut Mitteilung sieht Valerio Stallone, Leiter Departement Marketing & Digital der HWZ, in Blättler eine ideale Ergänzung des Teams. Mit ihrer langjährigen Erfahrung aus der Unternehmenskommunikation bringe sie wertvolle Impulse in die beiden CAS ein und bereichere diese mit ihrem strategischen Blick auf aktuelle Entwicklungen.

Blättler selbst wird in der Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: «Ich freue mich sehr, die beiden Studiengänge gemeinsam mit Ursula weiterzuentwickeln. Kommunikation wird komplexer und verlangt zunehmend nach strategischer Orientierung, technologischer Kompetenz und Reflexionsfähigkeit. Ich freue mich, mit diesen beiden CAS einen Beitrag dazu zu leisten. Die praxisnahen Inhalte und der direkte Nutzen haben mich überzeugt.»

Iris Blättler verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in Unternehmenskommunikation, Marketing und Journalismus. In verschiedenen nationalen und internationalen Unternehmen verantwortete sie die Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien sowie die externe und interne Kommunikation. Zudem begleitete sie Veränderungs- und Transformationsprozesse kommunikativ. (pd/cbe)