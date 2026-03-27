PeakFrames: Neue Filmwelt für drei Winterdestinationen

Publiziert am 27.03.2026

Im Zentrum steht ein rund 120-sekündiger Hauptfilm, der internationale Reisende, Outdoor-Enthusiasten und Familien gleichermassen ansprechen soll. Ein erzählerisches Voice-Over verbindet dabei authentische Alltagsmomente der Protagonistinnen und Protagonisten mit alpinen Landschaftsbildern. Visuell setzt der Film auf kühle Blautöne und klares Winterlicht, ergänzt durch warme Kontraste.



Ergänzend entstanden zielgruppenspezifische Kurzformate sowie Hochkant-Versionen für digitale Kanäle, wie es in einer Mitteilung heisst.



Das weitläufige Gebiet der Destination Andermatt+Sedrun+Disentis wurde in vier Drehtagen erfasst – realisiert von einem zweiköpfigen PeakFrames-Team. «Unser Anspruch war es, die Vielfalt der Region nicht nur zu zeigen, sondern spürbar zu machen – als zusammenhängendes Erlebnis», wird das Team in der Mitteilung zitiert. Parallel zum Kampagnenmaterial wurde ein Stock-Footage-Pool aufgebaut, der für künftige Projekte genutzt werden kann. (pd/cbe)